34 anni fa la strage del Pilastro: Bologna non dimentica

La sera del 4 gennaio 1991 tre giovanissimi carabinieri in servizio a Bologna vennero trucidati dai killer della Uno Bianca. Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini erano poco più che ventenni e vennero trucidati al Pilastro dalla banda che seminò terrore e morte tra il 1987 e il 1994, soprattutto in Emilia-Romagna. Una scia di sangue che causò ventiquattro vittime e più di cento feriti. Come ogni anno Bologna ricorda i tre agenti in una cerimonia insieme all’Associazione dei familiari delle vittime della Uno Bianca, alla Legione dei Carabinieri Emilia-Romagna, al Comune e alle istituzioni cittadine.

Oggi, alla deposizione delle corone al monumento in memoria delle vittime, in rappresentanza della Regione sarà presente l’assessora alle Politiche sociali e Scuola, Isabella Conti. “E’ doveroso commemorare il sacrificio di tre giovanissimi servitori dello Stato, uccisi vigliaccamente mentre non facevano altro che il proprio dovere a servizio della comunità - le parole del presidente della Regione, Michele de Pascale -. Il ricordo ogni anno si fa più doloroso e l’intera comunità regionale si stringe ai loro familiari, a quelli di tutte le vittime della banda e all’Associazione dei familiari. Per questo, ci tengo da un lato a ringraziare Rosanna Zecchi per il grande lavoro portato avanti in questi anni alla guida dell’Associazione e per ribadire al nuovo presidente Alberto Capolungo la piena collaborazione e disponibilità della Regione Emilia-Romagna: siamo al vostro fianco, siete uno straordinario esempio di dignità e senso dello Stato”.