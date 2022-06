Ai ballottaggi si impone il centrosinistra in 7 capoluoghi su 13

Damiano Tommasi e Enrico Letta

Ai ballottaggi delle amministrative, il centrosinistra conquista 7 capoluoghi, mentre il centrodestra, spesso diviso, non si impone. Nonostante l'ennesimo calo dell'affluenza, al 42,16%, 7 capoluoghi di provincia su 13 se li aggiudica il centrosinistra: Verona, dove c'è il risultato forse più significativo, con l'ex calciatore Damiano Tommasi che diventa sindaco, Parma, Piacenza, Cuneo, Catanzaro, Alessandria e Monza. Il centrodestra vince in altri 4 capoluoghi, Gorizia, Barletta, Lucca e Frosinone. A Como e Viterbo vincono liste civiche contro candidati di centrosinistra. Festeggia Enrico Letta, segretario del Partito Democratico. E mentre Matteo Salvini parla di litigi e divisioni che non dovranno ripetersi nel centrodestra, ci pensa la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a ridimensionare, a suo dire, la portata della vittoria.

Nel video gli interventi di Enrico Letta, segretario Partito Democratico, e di Giorgia Meloni, leader Fratelli d'Italia