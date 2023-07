Al Senato la mozione di sfiducia alla ministra Santanchè: "In aula ho detto la verità"

Al via in Aula al Senato l'esame della mozione di sfiducia individuale al Ministro del turismo Daniela Santanchè presentata dal Movimento 5 stelle. Presiede l'Assemblea il presidente Ignazio La Russa. L'esame dovrebbe durare tre ore e la chiama per il voto è prevista intorno alle ore 13. Sostengono la mozione Pd e Avs, mentre Azione - Italia viva ha annunciato che uscirà dall'Aula al momento del voto.

"Anche i giornali hanno scritto che nella mia residenza è arrivata il 17 luglio l'informazione di garanzia. Quindi in Aula ho detto la verità". Ha detto la ministra sulla mozione di sfiducia a suo carico e riferendosi al fatto che nella sua informativa il 5 luglio scorso aveva affermato di non aver ricevuto alcun avviso di garanzia.