Allerta meteo: arriva il ciclone Circe

È allerta meteo per tre giorni a partire da oggi. Il Ciclone Circe colpirà lo stivale da Nord a Sud portando forti temporali, vento e freddo, con un crollo delle temperature di almeno 10 gradi e violenti nubifragi a macchia di leopardo. Attesi i primi rovesci a tratti intensi su Liguria di Levante, alta Toscana e Triveneto; in particolare, in serata potrebbero essere anche violenti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. domani, fenomeni intensi in tutto il centro-nord, persistendo al centro sulla fascia adriatica; per poi spostarsi verso sud. Da Coldiretti, SoS grandine per le colture: 'con l'ultima ondata, danni alle produzioni che già superano i 6 miliardi dello scorso anno'.

Rimettere in circolo "un miliardo che è fermo su un binario morto" per aiutare, in prima battuta famiglie e imprese colpite dall'alluvione che, lo scorso maggio, ha flagellato l'Emilia-Romagna. E' quello che chiede al Governo, Enzo Lattuca, sindaco di Cesena - una delle città più colpite dal maltempo - considerando i fondi messi a disposizione per la cassa integrazione e per il sostegno alle aziende che fanno export, e risultati poco utilizzati.