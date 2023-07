Alluvione: Bonaccini, "pretendiamo il governo metta risorse"

"Noi pretendiamo che il governo, e pensiamo lo farà, metta le risorse come ha promesso. In questo momento non c'è un euro di rimborso ai privati. Voglio avere fiducia nel governo, collaborerò con il generale Figliuolo. Noi combatteremo perché vi sia il rimborso" dei danni a chi li ha subiti, "come avvenuto per il terremoto" che colpì l'Emilia. Lo ha detto, riferendosi ai fondi per fronteggiare la ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, intervenendo in una trasmissione televisiva.