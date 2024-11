Ambasciatori di Privacy: la Guardia di Finanza di Rimini in classe per educare alla legalità

La Guardia di Finanza di Rimini ha partecipato al progetto "Ambasciatori di Privacy e Sicurezza Informatica" - promosso dall'Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy APS, presieduta da Gloriamaria Paci - alla Scuola Primaria CEIS di Rimini - Centro Educativo Italo Svizzero - e in collegamento con San Pietro in Cariano (comune in provincia di Verona).

Il progetto, rivolto a scuole primarie e secondarie, mira a educare alla tutela della privacy e alla protezione dei dati personali nel contesto della legalità. Attraverso giochi e storie come quella di Pinocchio, i bambini hanno imparato a riconoscere e proteggere i propri dati personali.

L'evento ha coinvolto Donny, un pastore tedesco delle unità cinofile, e ha visto la distribuzione di fumetti di Finzy, mascotte della Guardia di Finanza, per sensibilizzare i giovani su temi complessi in modo semplice e divertente. L'incontro ha riscosso entusiasmo, con grande partecipazione dei bambini e numerose domande rivolte ai militari.