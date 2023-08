Anziano si butta con l'auto nel Porto Canale di Rimini e muore

Nella mattinata di oggi, domenica 20 agosto, verso le ore 11.00 un anziano di 83 anni alla guida della sua auto, una Citroen C3, si è buttato nelle acque del Porto Canale di Rimini e ha perso la vita affogando dentro la vettura che si è riempita di acqua. Manuele Benzi, 40 anni, ha assistito alla scena e si è tuffato in acqua per tentare di salvare l'uomo che era nell'abitacolo, ma ha rifiutato i soccorsi: "Mi sono tuffato e ho cercato di afferrarlo per portarlo fuori dall'auto. Lui si è divincolato e mi ha detto di lasciarlo andare", ha dichiarato Benzi a Rimini Today. Sul posto: i Vigili del fuoco, la Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Polizia di Stato e i sanitari del 118. Il cadavere dell'uomo è stato recuperato in seguito alle operazioni ed è stato dichiarato il decesso.