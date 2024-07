Auto cappotta a Savignano sul Rubicone, 22enne in ospedale

Nella notte fra martedì e mercoledì un'auto è uscita di strada, a Savignano sul Rubicone, finendo la corsa nel fosso a lato della carreggiata, cappottando. È accaduto intorno alle 4.30, in via San Giuseppe. L'incidente, a quanto si apprende, non avrebbe coinvolto altre vetture. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Cesena insieme ad una squadra proveniente dal distaccamento di Savignano. I pompieri, dove aver stabilizzato l'auto, hanno provveduto all'estricazione del ferito, un 22enne del posto. Il giovane è stato trasportato d'urgenza in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, per i rilievi, i Carabinieri di Savignano.