Aviatore irlandese di 104 anni cerca la donna che lo salvò nei pressi di Ferrara: aveva 7 anni

Nel '45 una bimba italiana gli salvò la vita e ora un ex aviatore irlandese la cerca, per ringraziarla. L'appello arriva da John Allman Hemingway: nella pianura emiliano-romagnola accadde l'episodio durante gli ultimi sussulti della Seconda Guerra Mondiale. Era il 23 aprile del 1945 quando Hemingway, aviatore della Royal Air Force, fece un atterraggio di emergenza a Copparo (Ferrara) e sfuggì alla cattura dei nazisti in ritirata grazie a una famiglia del luogo e una bimba che lo guidò per attraversare il fronte.