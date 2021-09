Balneazione, Arpae Emilia-Romagna promuove a pieni voti le acque di Riccione

Erano i primi giorni d'agosto quando Legambiente definiva la foce del Marano "fortemente inquinata". Questo quanto risultava dai dati del monitoraggio effettuati a campione in 11 punti delle acque marine e delle foci dei fiumi in Romagna, dai volontari di Goletta verde. Numeri che, però, risultano essere in netto contrasto con quelli elaborati da Arpae Emilia Romagna, nell'ultimo bollettino stagionale sulla balneazione: le acque riccionesi si sono infatti meritate ben 7 valutazioni “eccellenti” e un “buono”. L'amministrazione comunale avrebbe quindi annunciato la volontà di citare Legambiente per "tutelare l’immagine di Riccione e salvaguardare i suoi cittadini e turisti da informazioni ingiustamente allarmistiche soprattutto in presenza di dati e Enti certificatori pubblici (Arpae – regione Emilia Romagna) che attestano risultati completamente opposti". Un allarme - quello giunto nei giorni a ridosso del ferragosto – che secondo il Comune, avrebbe provocato un danno “quantificabile e dimostrabile per la città”.