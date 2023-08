Bellaria, turista va a pesca e non rientra: corpo ritrovato tra gli scogli [Fotogallery]

Un turista del milanese di 85 anni ha perso la vita ieri sera a Bellaria. Secondo le prime informazioni l'uomo era andato alla ricerca di cozze con un pedalò nelle acque antistanti il bagno 50. Quando alle 20.00 non lo ha visto tornare, la badante ha lanciato l'allarme mettendo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti la motovedetta e il gommone della Capitaneria di Porto. I militari hanno subito individuato il pattino con nessuno a bordo; le successive ricerche hanno permesso di trovare, poco dopo, il corpo esanime tra gli scogli, recuperato con il supporto dei Vigili del Fuoco. Il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Il cadavere è stato trasportato a riva ed è stato informato il magistrato di turno. Atteso per oggi l'arrivo dei famigliari per il riconoscimento della salma.