Una settimana fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Bellaria (Rimini), stamattina un bambino di tre anni che era ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena, è morto a causa delle ferite riportate. Nello scontro in cui era rimasto ferito, un frontale fra due auto, c'erano stati in tutto sei feriti, dei quali il piccolo era il più grave.