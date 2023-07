Caldo: da venerdì brusco calo delle temperature

Il maltempo colpisce anche l'Alto Adige. In Val Pusteria le forti piogge hanno ingrossato i torrenti trascinando detriti e rompendo anche alcuni ponti in legno. In Friuli Venezia Giulia oltre 1.400 interventi dei Vigili del Fuoco dal 24 luglio. Le criticità maggiori nelle province di Pordenone e Udine. L'Italia intanto, spiega il meteorologo Antonio Sanò, sarà investita da un ultima fiammata di caldo fino a giovedì. Sul finire della settimana poi un vortice ciclonico dal Nord Europa porterà un brusco calo delle temperature tra i 10 e i 12 gradi.

Caldo record che ha colpito anche il Giappone dove il termometro ha superato 35 gradi in molte regioni con picchi fino a 38 gradi. Ondata di calore che continuerà anche per la prima settimana di agosto con le autorità del paese che hanno avvertito i cittadini di prendere precauzioni.

Rientrata intanto l'emergenza incendi che ha colpito nei giorni scorsi Grecia e Sicilia ma ora, oltre ai danni, è allarme emissioni. Solo nel 2022, riporta l'European Forest Fire Information System, in Europa si sono verificati più del triplo degli incendi rispetto agli ultimi 17 anni. Le emissioni totali provocate sono state pari a 9 megatonellate di carbonio, equivalenti a quelle emesse da 10.000.000 di automobili nello stesso momento.