Camion si ribalta sulla marecchiese: viabilità in tilt

Un autoarticolato, nel pomeriggio di lunedì si è ribaltato sulla marecchiese, all'altezza di Villa Verucchio. Il mezzo, come riportano le cronache locali, sembra dopo aver colpito un cordolo al lato della strada, si è ribaltato su un fianco, abbattendo segnaletica e la recinzione di una abitazione. Pesanti i danni, ma nessuna conseguenza per il camionista. Sul posto i Carabinieri e la Polizia Locale che hanno chiuso la strada in entrambe le direzioni per consentire la rimozione del mezzo con una gru apposita. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, all'ora di uscita dal lavoro, deviato su strade alternative, sia verso Rimini che verso Novafeltria.