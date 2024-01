Capodanno: tre feriti per i botti, tutti giovanissimi

Bilancio di Capodanno in provincia di Rimini, con almeno tre feriti per l'esplosione di botti: sono tutti giovanissimi. Tra loro un bambino di soli 8 anni, portato all’ospedale Infermi per le ferite a una mano provocate da un petardo. Ferite alla mano anche per un turista 19enne, mentre lanciava botti insieme agli amici, in vacanza a Riccione. Sembrava rischiasse di perdere due falangi, ipotesi poi esclusa da ulteriori accertamenti. Paura anche per un ragazzino di 15 anni di Misano, anche lui ferito dai botti ad un occhio.