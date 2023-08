Ciclisti morti sulle strade: 113 da inizio anno; 17 in Emilia-Romagna

Dal 1° gennaio al 6 agosto sono stati 113 i ciclisti morti in incidenti sulle strade italiane, con il triste record di 34 a luglio, secondo i dati dell'Osservatorio Asaps-Sapidata forniti dall'Associazione sostenitori della Polizia stradale. A gennaio le vittime sono state dieci, a febbraio 5, a marzo 7, ad aprile 14, a maggio 18, ben 22 a giugno e 34 a luglio. Dati parziali, perché non tengono conto dei feriti gravi che poi non ce la faranno in ospedale. Le vittime sono 98 uomini e 15 donne: 43 ciclisti avevano più di 65 anni. Nove i casi di pirateria stradale, di cui due a luglio. La regione più colpita è la Lombardia, con 25 morti, seguita da Emilia-Romagna (17) e Veneto (11).