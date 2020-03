Codogno: zero nuovi contagi nell'ex "zona rossa". Il sindaco: "abbiamo fatto la quarantena seriamente"

Zero nuovi contagi: è il dato che ha raggiunto nell'ultimo rilevamento, di ieri, il Comune di Codogno, ormai famoso in tutto il mondo dopo aver fatto registrare il primo ricoverato da coronavirus riconosciuto in Italia.

Forte soddisfazione per il traguardo raggiunto da parte di Francesco Passerini, sindaco della città oltre che presidente della Provincia di Lodi. "Siamo particolarmente felici di questo che ci sembra un grande risultato - ha dichiarato all'ANSA - ma vogliamo dire che noi, che siamo stati zona rossa del lodigiano, la quarantena l'abbiamo fatta seriamente, e certamente è per questo che adesso assistiamo al calo che speravamo".

"La battaglia", assicura il sindaco, "non è finita ma se manterremo tutti quanti i comportamenti intelligenti dettati dal governo allora avremo solo qualche settimana di sacrificio e poi ne saremo fuori".