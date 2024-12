Comuni: Rimini, Ridolfi nuova assessora al posto di Frisoni

Nominata, a Rimini, la nuova assessora all'Urbanistica che prenderà il posto di Roberta Frisoni, neo assessora regionale al Turismo: si tratta di Valentina Ridolfi, consigliera di amministrazione di Ieg-Italian Exhibition Group.

"Ho proposto a Valentina Ridolfi di assumere l'incarico di assessore comunale, ricevendo il suo assenso - annuncia il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - è una bella notizia non tanto e non solo per questa Giunta e Amministrazione comunale ma per tutti coloro i quali si riconoscono nel progetto di una città fortemente innovativa e orientata verso il cambiamento sostenibile, così come viene avanti dal momento in cui si pose metaforicamente la prima pietra del Piano Strategico.

Valentina Ridolfi è stata ed è il cuore stesso di questa grande 'avventura di comunità' cominciata ormai 15 anni fa e che ha prima convinto della necessità e poi concretizzato in opere e fatti la medesima tensione alla modernizzazione di Rimini" La neo assessora, spiega il primo cittadino, "assumerà il compito di coordinare la pianificazione e la gestione del territorio del Comune di Rimini, focalizzando in particolare gli obiettivi sul nuovo pug, sulla necessità di avviare organizzativamente quell'attività di partecipazione che sottende lo stesso Piano Urbanistico Generale e sui progetti di rigenerazione soprattutto in fascia turistica. A lei saranno anche demandati i compiti legati al PNRR e alle Politiche Europee. La delega alla Mobilità, sin qui nel panel di Roberta Frisoni, verrà assegnata all'assessore Mattia Morolli".

Ridolfi entrerà formalmente in carica a gennaio 2025, una volta espletata tutta la procedura necessaria, a partire entro la fine dell'anno dalla remissione del mandato da amministratore in Ieg.