Comunità in festa per i 100 anni di Don Mansueto

Don Mansueto Fabbri

Pomeriggio di festeggiamenti, lunedì a Novafeltria, per i 100 anni di Don Mansueto Fabbri, decano della Diocesi San Marino-Montefeltro. Nato a Torriana, punto di riferimento della per tutta la Comunità. Presenti amici, fedeli e rappresentanti delle istituzioni locali, in testa il sindaco di Novafeltria, Stefano Zanchini. Nell'emozione di compiere 100 anni ha ricordato tutte le tappe dei suoi 76 anni di sacerdozio “vissuti in pienezza - ha detto - tra San Marino e Montefeltro” e i mezzo alle famiglie di ogni età, dai bambini agli anziani. A Don Mansueto anche un messaggio di auguri da Papa Francesco.