Confermato il Dna: il cadavere trovato nel fiume a settembre è di Giancarlo Pari

Il cadavere rinvenuto il 26 settembre nelle acque del Rio Melo, a Riccione, appartiene a Giancarlo Pari, 77enne riminese affetto da Alzheimer scomparso il 3 giugno. La conferma è arrivata dagli esami del Dna. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era stato avvistato da un passante nei pressi di un ponticello e identificato grazie a oggetti personali, come un orologio, un anello e scarpe New Balance, riconosciuti dai familiari. La famiglia non ha mai interrotto le ricerche, coinvolgendo anche trasmissioni come Chi l’ha Visto?.

La Procura ha concesso il nullaosta per i funerali, che si terranno lunedì 13 gennaio alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria Mater Ecclesiae, al Villaggio Primo Maggio. “Il suo ricordo ci darà la forza di andare avanti e vivere serenamente”, ha dichiarato la famiglia, ricordandolo come un uomo dedito a famiglia, lavoro e amici.