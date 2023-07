L'intervista di Francesco Zingrillo ad Andrea Purgatori per l'inaugurazione del nuovo Fulgor di Rimini (20 gennaio 2018)

Questa mattina, dopo una breve malattia, è morto Andrea Purgatori. Aveva 70 anni.

Per anni al Corriere della Sera dove si è occupato di terrorismo, intelligence, criminalità, si dedicò tra l'altro con tenacia alla strage di Ustica del 1980. Docente di sceneggiatura, consigliere degli autori, tra i suoi ultimi lavori la partecipazione al docu "Vatican Girl" sul caso di Emanuela Orlandi. Negli anni Ottanta è stato inviato di guerra durante le guerre in Libano, in Iran e Iraq e negli anni Novanta durante la Guerra del Golfo. Ha condotto diversi programmi televisivi sulla Rai, su Sky e in anni più recenti su La7.

"Una mente brillante - sottolineano i familiari distrutti dal dolore - che ricordiamo recentemente nella trasmissione di La 7 Atlantide dove era autore e conduttore e in tempi più remoti come inviato in zone di guerra e autore delle più importanti inchieste giudiziarie italiane, poi ancora autore e sceneggiatore di tanti film e fiction televisive tra cui Il Muro di Gomma, Fortapasc e Il Giudice Ragazzino.



Nel gennaio 2018, ha presentato l'inaugurazione del nuovo Fulgor di Rimini, legato al centenario felliniano. Nel 2014 Purgatori è stato presidente di giuria per il "Concorso scuole di cinema" del San Marino Film Festival.