Emilia Romagna prima Regione in Italia ad effettuare tamponi rapidi gratuiti in farmacia

L'Emilia Romagna raddoppia, dopo i test sierologici arrivano in farmacia anche i tamponi rapidi gratuiti. Potenzialmente sono due milioni di cittadini, ossia un residente su due, ad essere testati come già avvenuto con lo screening di massa tramite test sierologici, che hanno consentito di individuare 600 positivi al Covid, prontamente isolati per impedire altri contagi. Stavolta saranno i tamponi rapidi, il cui esito si ha in 15 minuti. La Regione è la prima d'Italia a farlo, grazie al nuovo accordo con le farmacie, dove ci si prenoterà per fare i tamponi, dal 21 dicembre al 30 giugno. Si tratta di cittadini ben definiti, che potranno effettuare il test una volta al mese, sempre che non abbiano sintomi Covid.





I dati sul contagio sono migliorati, per Bonaccini è l'effetto delle restrizioni. Oggi sono 1.211 i nuovi positivi su oltre 17.500 tamponi, con una percentuale scesa al 6,9%, 695 gli asintomatici. Salgono di 2 unità i pazienti di terapia intensiva (231 totali), diminuiscono di 33 gli altri ricoverati Covid (2.812). 61 i decessi, 7 in provincia di Rimini dove i casi in più sono 86 (36 sintomatici). Nelle Marche la provincia più colpita è Pesaro Urbino, con 142 nuovi casi. Infine, una puntualizzazione sul vaccino anti-Covid che verrà.

Nel video l'intervista a Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia Romagna