Fascismo: 80 anni fa la caduta del regime

Sono trascorsi 80 anni dalla notte in cui il Gran Consiglio del Fascismo sfiduciò Benito Mussolini, per ricordare il 25 luglio 1943 che sancì la fine del regime ma non della guerra, l'Italia propone 220 occasioni di confronto, condivisione, riflessione. L'Anpi porta nelle piazze italiane la “pastasciutta antifascista”, iniziativa organizzata da giorni che rispolvera la ricetta e l'entusiasmo con cui 80 anni fa, alla notizia della caduta del regime fascista, la famiglia Cervi improvvisò per festeggiare la fine del Ventennio “Con un rapido passaparola – ricorda Anpi Rimini, in un comunicato che vuole sottolineare l'attualità di quella pagine di storia - la cittadinanza si riunì attorno al carro che aveva portato maccheroni. Per un momento di festa e solidarietà, che dopo 80 anni, necessita di un impegno nuovo”.

Quando un anniversario celebra cifra tonda, si mette mano all'album dei ricordi. Il progetto digitale dell’Area "Storia e Memoria" del Museo civico del Risorgimento del Settore Musei Civici Bologna pubblica nell'occasione un nuovo scenario dedicato alle vicende del Ventennio in territorio bolognese, una evocazione collettiva sugli avvenimenti storici che hanno interessato la città e la sua area metropolitana. : profili biografici dei protagonisti, gruppi sociali, racconti degli eventi, descrizioni dei luoghi, documenti, che si concentra soprattutto sugli aspetti politici e sul conseguente antagonismo tra fascismo e antifascismo; uno scenario che non conclude il lavoro, ma traccia la prospettiva di un percorso che prosegue.

Sul Titano dalle ore 11,00 la Cerimonia Commemorativa sulla Piazza della Libertà, che sempre si rinnova: si ricorda l’Anniversario della caduta del fascismo e si celebra la Festa della Libertà con un simbolico e peculiare protocollo legato ad un significativo evento della storia sammarinese e della nostra memoria collettiva. Con questo spirito, I Capitani Reggenti invitano la Cittadinanza a partecipare, con l’auspicio - richiamandosi ai simboli della nostra Repubblica - di protrarre la memoria di eventi storici cardine e di stimolare, in particolare nei più giovani, una riflessione sui valori universali legati alla libertà e alla democrazia.