Fiducia alla Camera sul decreto alluvioni, salario minimo 'rallentato'

LA corrispondenza di Antonello De Fortuna. Nel video Elly Schlein e Maurizio Lupi

Nel pomeriggio la Camera ha confermato la fiducia sul Decreto Legge Alluvioni con 200 voti a favore, 130 contrari e 5 astenuti. Il provvedimento stabilisce che il Commissario Figliuolo sarà affiancato dai Presidenti di Emilia Romagna, Marche e Toscana in qualità di subcommissari. Lo stanziamento complessivo per la ricostruzione è fissato a 2,5 miliardi, sono sospesi inoltre alcuni termini tributari e contributivi per i soggetti residenti nei territori colpiti dalle alluvioni. Riconosciuta anche una integrazione al reddito mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a lavorare a seguito degli eventi che hanno causato lo stato d'emergenza. Ora tocca al Senato votare per l'approvazione definitiva, entro il 31 luglio.

Intanto prosegue il confronto sul salario minimo in Commissione lavoro: sul tavolo dell'organismo della Camera c'è l'iniziativa di legge del centrosinistra che propone un minimo di 9 euro l'ora; sul tavolo dell'organismo della Camera c'è l'iniziativa di legge del centrosinistra che propone un minimo di 9 euro l'ora e la proposta del centrodestra -presentata nel pomeriggio - che chiede l'equiparazione ai contratti collettivi di lavoro per le categorie escluse. Giorgia Meloni si è detta disponibile ad un confronto, ma l'opposizione chiede garanzie.

Nel caso di immediato ricorso all'aula, e quindi di uno stop dell'iter in commissione, la maggioranza si appresterebbe a varare una sospensiva del dibattito di due mesi; se ne riparlerebbe cioè a settembre: stessa strategia - quella dello slittamento - usata per la ratifica del Mes, ma in quel caso a preoccupare il governo erano, e saranno, i dissapori interni alla coalizione di centrodestra più che la forza delle opposizioni. Se da una parte si cerca di rallentare, dall'altra è più che mai corsa contro il tempo.

Nel servizio di Antonello De Fortuna: Elly Schlein, Pd e Maurizio Lupi, Noi moderati