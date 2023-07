Figliuolo, è il giorno della visita in Romagna

Oggi il generale Figliuolo sarà in Emilia Romagna. Il commissario straordinario per la ricostruzione post alluvione sarà a Bologna per gli incontri istituzionali. Poi la decisione sul quartier generale, dovrebbero essere due: uno a Roma e uno a Bologna. Per prima cosa, Figliuolo sorvolerà in elicottero le zone colpite dall'alluvione. Poi nel capoluogo dove la guida del Comando operativo di vertice interforze è atteso da riunioni-fiume.

Alla fine dei summit, termine che è previsto nel secondo pomeriggio, ci sarà una conferenza stampa. La squadra dovrebbe essere snella: 60 persone dislocate. «Ho detto a Figliuolo che noi siamo pronti a collaborare, ma o arrivano le risorse subito o è un problema, perché abbiamo perso e stiamo perdendo tantissimo tempo: noi abbiamo bisogno di fare interventi per l'autunno perché eventi ordinari non diventino straordinari», ha dichiarato Bonaccini.

"Mi sono sentito più volte nei giorni scorsi con il generale Figliuolo, ci conosciamo molto bene, abbiamo collaborato per più di un anno quando mise in campo il piano vaccinale e io ero presidente della conferenza delle Regioni. Ci sentivamo quotidianamente, è una persona molto seria, capace. Con lui non abbiamo affrontato questioni prioritarie. Oggi sarà qui, nonostante formalmente ancora non sia stato nominato e questo dice dei ritardi imbarazzanti del governo: è passato oltre un mese e mezzo dalla seconda drammatica alluvione", ha aggiunto.