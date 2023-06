Fitness, sport e benessere: parte RiminiWellness

Nel servizio le interviste a Roberta Frisoni (Assessore mobilità Comune di Rimini) e Corrado Peraboni (AD Italian Exhibition Group)

È partita la 17° edizione di RiminiWellness. Da oggi fino domenica 4 giugno in programma oltre 1.500 ore di allenamento e 200 di appuntamenti settoriali, con 28 padiglioni occupati e 170mila metri quadrati tra aree indoor e outdoor. Per il mondo business attese delegazioni provenienti da oltre 70 paesi che incontreranno 300 brand espositori. Opportunità unica anche per networking, formazione e aggiornamento di professionisti e operatori dello sport e del benessere.

Manifestazione aperta dagli Stati Generali del Fitness, a cui ha partecipato anche il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, a seguire il taglio del nastro segna di ripartenza anche per la Romagna: "RiminiWellness segna sempre l'avvio dell'estate per noi - evidenzia Roberta Frisoni, assessore mobilità Comune di Rimini - quest'anno però segna anche l'avvio di una ripartenza per la Romagna ferita dall'alluvione".

"Ci sono stati anni complicati per le palestre - afferma Corrado Peraboni, AD Italian Exhibition Group - questo settore esce dalla pandemia ancora più forte perché la gente ha capito quanto sia importante tenersi in forma".

Nel servizio le interviste a Roberta Frisoni (Assessore mobilità Comune di Rimini) e Corrado Peraboni (AD Italian Exhibition Group)