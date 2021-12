Fondi Pnrr alla Valmarecchia: priorità alla viabilità

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri l'incontro tra il Presidente della Provincia di Rimini Rinziero Santi e i Sindaci delle aree interne per decidere i criteri di utilizzo dei 4.283.000 euro di fondi Pnrr destinati ai sette comuni dell’alta Valmarecchia. Priorità verrà data alla viabilità e alla sistemazione delle strade. A seguito della riunione è stato infatti previsto che saranno rifatti tappetini alle strade provinciali per circa 35 chilometri, a partire dalle realtà del territorio più remote. Si arriverà inoltre alla riasfaltatura del 74% delle strade provinciali dell’alta Valmarecchia con l’obiettivo, attraverso l’impiego di risorse proprie, di arrivare al 100% (ora la Provincia è ferma al 51%). Gli interventi si svilupperanno fra il 2021 e il 2026. Il Presidente della Provincia sottolinea la condivisione della strategia con i sindaci coinvolti per combattere i disservizi e il conseguente spopolamento dell’entroterra riminese.