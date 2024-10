Forlì: si ribalta con l'auto che prende fuoco, conducente salvo per miracolo

Alle ore 22.16 di martedì 1 Ottobre, due squadre della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, sono intervenute in via Monda nel comune di Forli per un incidente stradale. Le squadre giunte sul posto hanno trovato una utilitaria che si era ribalta ed in seguito aveva preso fuoco. Fortunatamente il conducente, che aveva perso il controllo dell'auto senza coinvolgere altri mezzi, era uscito in tempo dall'abitacolo. I Vigili hanno spento le fiamme e aiutato il personale sanitario per soccorre l'uomo al volante. Per consentire le operazioni di soccorso si è resa necessaria la chiusura dalla strada, da parte della Polizia Locale.