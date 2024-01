Forlì: si ribalta con l'auto, intervengono i Vigili del fuoco

Alle ore 18 di Lunedì 1 Gennaio 2024, una squadra della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì, è intervenuta nella SP4 del Bidente nel comune di Civitella di Romagna per incidente stradale. La squadra ha operato per estrarre un anziano che aveva perso il controllo della sua Fiat Punto: l'auto si era ribaltata su un fianco a seguito di un urto. L'uomo è sempre rimasto cosciente, assistito poi dal personale sanitario. Sul posto i Carabinieri per ricostruire l'accaduto