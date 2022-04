FOTOGALLERY | Trovato serpente rosso al parco di Viserba

Un serpente rosso, di un metro e mezzo, al parco “Alberto Sordi” di Viserba. La segnalazione alla Polizia locale da parte di un cittadino che stava passeggiando. Arrivati sul posto, gli agenti della Municipale l'hanno tenuto sotto controllo per un’ora e mezzo, in attesa dell’arrivo di una volontaria del Centro Recupero Animali Selvatici di Rimini. L’addetta l'ha fatto poi entrare in un contenitore per poi portarlo nella sede del Cras. È già stata trovata anche una signora pronta ad adottarlo. Si tratta di un Pantherophis guttatus, o “serpente del grano”, una specie esotica non velenosa, probabilmente abbandonata da qualcuno.