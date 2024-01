Gatteo: abitazione in fiamme: nessuna persona coinvolta

Alle ore 20.30 di Martedi 23 Gennaio, I Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena, sono intervenuti in Via Rigossa Destra nel comune di Gatteo per un incendio sviluppatosi in un abitazione indipendente. Sul posto sono intervenute due squadre dal Distaccamento di Cesena, due dal Distaccamento di Savignano sul rubicone ed una dalla sede centrale che hanno operato per contenere ed estinguere le fiamme che hanno coinvolto l'abitazione ed il tetto. Nessuna persona è rimasta coinvolta.