Gazebo distrutto e attrezzature rubate: vandali in azione al Bagno 26

Un risveglio amaro per Gabriele Pagliarani, gestore del Bagno 26. Ignoti hanno squarciato una delle tre cupole installate nella spiaggia portando via l'attrezzatura presente all'interno fruibile gratuitamente per l'attività sportiva. I primi a segnalare l'accaduto proprio delle persone che frequentano l'area.

"Purtroppo sono cose che succedono - afferma Gabriele Pagliarani, gestore bagno 26 - ci sono dei ragazzi che vengono per il gusto di rompere. Da fastidio perché metti tutte queste strutture a disposizione gratuitamente a tutto l'anno". Rubati anche alcuni pesi e attrezzi per lo yoga: “Sistemeremo tutto – aggiunge - ma siamo molto dispiaciuti per l'accaduto”.

