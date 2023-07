Gdf: riminese non paga le tasse, usa prestanome per liberarsi dei beni, scatta il sequestro per oltre 5 milioni

I finanzieri del Comando Provinciale di Rimini, su indagine della Procura, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 6 persone, indagate per aver evaso il fisco. Cautelato il complesso aziendale di 6 società, una delle quali proprietaria di un albergo, un terreno ed un fabbricato per un valore di 5 milioni e 270 mila euro. L'operazione, che rientra nell'attività di controllo anti evasione delle Fiamme gialle, si è appuntata su un imprenditore di 67 anni, che aveva maturato con l'agenzia delle Entrate un debito di oltre 3 milioni e mezzo. Per evitare di pagare imposte e sanzioni e sfuggire alla riscossione coattiva, il riminese avrebbe intestato fittiziamente a vari prestanomi, tra cui madre, figlia e compagna, gli assets societari e gli immobili.

I finanzieri, guidati dal Ten.Col. Roberto Russo, hanno acquisito elementi che lo fanno ritenere l’effettivo dominus delle società riminesi. Inoltre è venuta alla luce una ulteriore discrepanza tra i beni e le altre utilità di cui il 67enne, per interposta persona, è risultato essere titolare, e il reddito che dichiarava. Per questo sono scattati i sigilli su immobili, aziende, terreni e conti correnti. Una operazione, denominata "Taumantia" che non ha interrotto di fatto alcuna attività del settore turistico ricettivo romagnolo, messo in pericolo da condotte illecite, come l'evasione fiscale sulle quali resta alta l'attenzione della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica allo scopo di arginare l’inquinamento del mercato e della sana imprenditoria.