Gianfreda (Comune di Rimini): "Reddito di cittadinanza dava dignità, ora c'è pericolo che tutto ricada sui Comuni"

Nel video l'intervista a Kristian Gianfreda, assessore alla Protezione sociale Comune di Rimini

Fa discutere la sospensione del reddito di cittadinanza da parte del governo Meloni: già 170mila circa gli sms giunti ai percettori da parte dell'Inps, altri 80mila stanno arrivando. Nel sud Italia le prime proteste, ieri a Napoli, poi in provincia di Palermo dove un 60enne ha fatto irruzione nella stanza del sindaco cospargendola di benzina e minacciando di dar fuoco a tutto. A Rimini non ci sono i problemi riscontrabili nel Mezzogiorno, ma sono comunque un centinaio le persone che non percepiranno più il reddito di cittadinanza.

