Giornata mondiale dell'Alimentazione, Mattarella: "È un delitto trasformare cibo e acqua in strumenti di conflitto"

Nel video l'intervento di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, e l'intervista a Piero Conforti, vice direttore Divisione Statistica della FAO

Il numero di quanti soffrono di malnutrizione è in aumento, ha sottolineato il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, che ha accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto all'organizzazione delle Nazioni Unite per la Giornata mondiale dell'alimentazione. Tema del 2023 è “L'acqua è vita, l'acqua è cibo. Non lasciare indietro nessuno”, che pone l'accento sulla difficile situazione dei 2,4 miliardi di persone che vivono in Paesi con stress idrico, dove la scarsità d'acqua diventa causa crescente di conflitti.

Nei giorni scorsi la FAO ha presentato anche un nuovo report, incentrato sull'impatto dei disastri sull'agricoltura e sulla sicurezza alimentare: si tratta della prima stima globale. Negli ultimi 30 anni, sottolinea la Fao, a causa di eventi catastrofici, sono andati perduti raccolti e produzione di bestiame per un valore stimato di 3,8 trilioni di dollari, corrispondenti a una perdita media di 123 miliardi di dollari all'anno o al 5% del prodotto interno lordo (Pil) agricolo globale annuo.

Anche la Rappresentanza Permanente della Repubblica di San Marino presso la FAO partecipa alle celebrazioni,

