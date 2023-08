Grave incidente alle porte di Riccione, motociclista trasportato al “Bufalini”

Sarà la Polizia locale di Riccione a dover fare luce sulla dinamica di un incidente avvenuto in via Coriano, nel pomeriggio di venerdì, alle porte di Riccione. Tre i veicoli coinvolti, due i feriti, di cui uno trasportato con l'elicottero all'ospedale “Bufalini” di Cesena. Erano circa le 16 quando sono entrate in collisione un'auto, uno scooterone e una moto di grossa cilindrata. Per favorire l'arrivo dei sanitari del 118 e per i rilievi, la strada è stata completamente chiusa e il traffico deviato sulle vie interne.