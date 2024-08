Il Meeting di Rimini apre i battenti

Apre oggi i battenti a Rimini il Meeting per l'Amicizia tra i popoli che tenta, in questa 45^ edizione, di rispondere alla domanda “Se non siamo alla ricerca dell'essenziale allora cosa cerchiamo?”. Sei giorni per 140 convegni, con 450 relatori già arrivati relatori da ogni parte del mondo. Sui palchi della Fiera si alterneranno ministri, presidenti di Regione e leader di partito. E poi scrittori, artisti, portavoce di diverse fedi religiose, manager e rappresentanti del mondo delle associazioni.

A dare il via ufficioso all'evento c'è la cerimonia della consegna delle chiavi del cantiere: momento simbolico che si tiene alla vigilia quando i 500 volontari, che da metà luglio lavorano all'allestimento dei 23 padiglioni della Fiera, consegnano la chiave al direttore del Meeting e e passando il testimone agli altri 2500 volontari.



Il Meeting è la kermesse che segna la ripresa della stagione politica dopo la pausa agostana, e tanto altro. E mentre i 120 mila metri quadri di stand e sale convegni iniziano a popolarsi, arriva il messaggio di Papa Francesco: "Puntare all'essenziale ci aiuta a prendere in mano la nostra vita e a farne uno strumento di amore, di misericordia e di compassione", è il cuore del ragionamento che cita il tema di questa edizione.

Si ragionerà di Israele e Palestina in vari momenti, e soprattutto nel dialogo tra il segretario generale della Lega Musulmana Mondiale e il presidente della Cei Matteo Maria Zuppi. La Terra Santa sarà anche tema dello spettacolo inaugurale, ispirato alle opere dello scrittore francese Eric-Emmanuel Schmitt, presente per l'occasione. Il conflitto russo-ucraino sarà invece al centro dell'incontro con il premio Nobel per la Pace 2022 Oleksandra Matvijcuk. Quindi tanti protagonisti della politica italiana.

Il Meeting, però, non è solo politica. Sono 18 gli spettacoli in programma e sedici le mostre, tra cui spicca quella dedicata ad Alcide De Gasperi in occasione dei 70 anni dalla sua scomparsa. Mentre è al suo anno zero il progetto 'Artisti per il Meeting', con cui cinque affermati artisti riminesi sosterranno la kermesse esponendo e vendendo le loro opere.