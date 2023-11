Il ministro Crosetto contro i magistrati: "Fanno opposizione"

Èpolemica tra Guido Crosetto e l'Associazione magistrati. Il ministro della Difesa parla di “opposizione giudiziaria” e ricorda “chi ha sempre affossato i governi di centrodestra”, ossia le toghe, ma l'Anm parla di “fake news senza fondamento”, che “fa male alle istituzioni”.

Da domani si torna a parlare di manovra, i sindacati sono di nuovo a Palazzo Chigi mentre lo sciopero di oggi è stato rinviato al 15 dicembre. La maggioranza di governo canta vittoria sul Pnrr, la commissione europea finora ha versato 3 rate all'Italia e la quarta, da 16 miliardi e mezzo, è stata sbloccata ed è attesa entro fine anno, assicura il ministro Fitto. Chieste modifiche per 145 progetti, su 385, venerdì scorso l'Europa ha dato via libera al piano modificato. Per l'Italia la dotazione sale ora a 194,4 miliardi, da 191,5 che erano. 122,6 sono sovvenzioni a fondo perduto, 71,8 miliardi sono in prestiti.

Secondo l'economista Carlo Cottarelli i cambiamenti apportati al Piano sono stati assai modesti, di aggiuntivo ci sono solo 3 miliardi che non compensano neppure l'aumento dei prezzi, dice. “Il resto sono riallocazioni – conclude – alcune giuste, ma comunque riallocazioni, e limitate, circa il 9% del totale”.

Nel video l'intervista a Riccardo Molinari, capogruppo deputati Lega