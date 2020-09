Il ministro della Salute Speranza: "Obbligo di tampone per chi arriva dalla Francia"

dalla corrispondente Francesca Biliotti

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza, che estende l'obbligo di tampone, test molecolare o antigenico, a chi proviene da Parigi o da altre aree della Francia con significativa circolazione del virus. Oltre la metà dei dipartimenti francesi è stata infatti dichiarata “zona rossa”, ogni giorno si registrano oltre 10.500 nuovi casi, e per Speranza “i dati europei non possono essere sottovalutati. L'Italia sta meglio di altri Paesi – aggiunge – ma serve ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora”.

In calo i contagi in Italia, 1.350, ma c'è anche un deciso decremento dei tamponi rispetto a ieri, quasi 30mila in meno. 17 i morti, di cui uno in Emilia Romagna, dove sono 116 i nuovi casi, e dove la campagna antinfluenzale quest'anno partirà in anticipo, il 12 ottobre, anche per semplificare diagnosi e gestione dei casi sospetti di Covid, puntualizza la Regione, col vaccino gratuito già dai 60 anni. 7 i casi in più a Rimini, con 4 sintomatici. Gli Stati Uniti sfiorano ormai le 200mila vittime, ed anche in Gran Bretagna, dicono gli esperti, se non si torna a misure di contenimento, “si rischiano 200 morti al giorno”. In India invece, dove pure si contano oltre 5 milioni di casi, il Taj Mahal ha comunque riaperto ai turisti.