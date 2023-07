Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella concluderà il 44esimo Meeting per l'amicizia fra i popoli

Nel video le interviste a Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, e a Emmanuele Forlani, direttore Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli

All'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede presentato il 44esimo Meeting per l'amicizia fra i popoli, che si terrà dal 20 al 25 agosto prossimi a Rimini. “L'esistenza umana è un'amicizia inesauribile”, così si era concluso il 43esimo Meeting, col lancio del titolo 2023, e da qui riprende il presidente della Fondazione Bernhard Scholz, per spiegare che si vogliono mettere al centro di questa edizione le relazioni buone e costruttive mirate al bene comune, in un mondo sempre più conflittuale. La stessa giornata, il 25 agosto, sarà dedicata anche all'alluvione in Romagna, in un incontro moderato da Emmanuele Forlani, direttore della Fondazione. Apre la lunga lista di incontri il cardinal Matteo Zuppi, presidente della Cei; otto i ministri presenti, tra cui Antonio Tajani, titolare degli Esteri, protagonista di un dialogo incentrato sull'Africa. Alla presentazione anche Sabino Cassese, presidente emerito della Corte Costituzionale, già intervenuto nello scontro tra governo e magistratura, che ha ribadito come “i magistrati non possono avere opinioni 'combattenti'. E la parola 'partigiano' è il contrario di imparzialità”, ha concluso.

