Il sindaco Lepore a Zaki: "Patrick, Bologna ti aspetta a braccia aperte"

l'intervista a Matteo Lepore

"Una grande gioia collettiva la liberazione di Patrick Zaki - afferma il sindaco di Bologna, Matteo Lepore - dopo oltre tre anni di battaglie assieme ad Amnesty International, i nostri studenti e l'Università. A Bologna siamo scesi in piazza sin dal primo giorno. La nostra città non lascia indietro nessuno, perché è un nostro studente e un cittadino onorario. Non vediamo l'ora arrivi qui e sicuramente gli organizzeremo una bella festa e gli consegneremo la cittadinanza onoraria".

"Piazza Maggiore è pronta, ieri era già colorata di giallo. Abbiamo preparato una piccola sorpresa per lui e penso che quando arriverà tutti vorranno abbracciarlo e passare del tempo con lui. Patrick merita un po' di normalità".

Nel video l'intervista a Matteo Lepore, sindaco di Bologna