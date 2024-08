In lacrime il comandante del Bayesian, non risponde al pm

La sua ricostruzione dei terrificanti minuti in mare mentre il veliero affondava trascinando 7 corpi a 50 metri di profondità, il comandante del Bayesian James Cutfield l'aveva fornita agli inquirenti quando è stato interrogato come persona informata dei fatti. Da indagato per naufragio e omicidio colposo plurimo, invece, non ha risposto al pm e non ha retto alla commozione, scoppiando in lacrime.

Ora attende il rilascio della copia del passaporto per andar via dall'Italia, visto che non ha l'obbligo di restare. Dopo l'incarico per l'autopsia ci sarà la decisione da parte della Procura sugli altri indagati. L'ex comandante del maxi-yacht, Stephen Edwards, ha ricostruito in un post la possibile dinamica del naufragio, dicendo che 'la nave è andata oltre i suoi limiti operativi'.