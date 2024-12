In manovra anche fondi per l'educazione sessuale a scuola: insorgono i Provita

La corrispondenza di Francesca Biliotti

La manovra era uscita con parecchie novità dalla commissione alla Camera, misure per 30 miliardi, con la metà destinate a rendere strutturali il taglio del cuneo e l'Irpef a tre aliquote. Qualche concessione è arrivata anche per l'opposizione. Dal Pd proposte approvate per gli aiuti ai ricercatori del Cnr e il bonus psicologi per il sostegno ai giovani.

I Provita hanno già annunciato barricate contro l'emendamento approvato presentato da Riccardo Magi, +Europa, che prevede mezzo milione di euro di fondi in favore di corsi di educazione sessuale e affettiva nelle scuole. La maggioranza, dopo aver incassato la fiducia sulla manovra, si è divisa sull'ordine del giorno per le multe ai no vax, con alcuni deputati di Forza Italia che hanno votato con l'opposizione nonostante il parere contrario del governo.

Nel video le interviste a Agostino Santillo, deputato Movimento 5 Stelle, e a Alessandro Cattaneo, deputato Forza Italia