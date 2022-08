Inflazione: Codacons, stangata per famiglie, tagliare l'Iva

L'inflazione all'8,4% ad agosto si traduce in una nuova "stangata" per le famiglie "alle prese con abnormi rincari di prezzi e tariffe". Lo afferma il Codacons che considerando la totalità dei consumi, calcola "una maggiore spesa pari a +2.580 euro annui per la famiglia con un solo figlio, che raggiunge i +3.352 euro annui per un nucleo con due figli". "Siamo in presenza di una vera e propria emergenza nazionale che avrà effetti pesanti sull'economia e spingerà una fetta di popolazione verso la soglia di povertà - afferma il presidente Carlo Rienzi -. Il Governo non può più perdere tempo e deve intervenire con urgenza su alimentari, energia e carburanti, tagliando subito l'Iva sui generi alimentari, fissando un price cap a luce e gas e bloccando la risalita dei listini di benzina e gasolio", conclude Rienzi.