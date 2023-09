Inizio vendemmia a Rimini: cala la produzione 30-40% a causa del maltempo ma aumenta la qualità

Cala la produzione di vino ma aumenta la sua qualità: è un inizio di vendemmia in salita per le aziende agricole in provincia di Rimini, secondo un’indagine realizzata da Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini.

Un calo del 30-40% causato dagli effetti del maltempo e delle malattie fungine compensato però da grappoli di grande qualità. “La situazione è ovviamente in divenire, ma le prime indicazioni sono chiare: la qualità c’è ed è un dato molto importante, mentre purtroppo la produzione è crollata di oltre un terzo rispetto allo scorso anno - commenta il presidente Carlo Carli - Tanti sono i fattori che hanno inciso sul calo: le condizioni atmosferiche avverse, come le piogge insistenti della tarda primavera e le grandinate estive, hanno infatti agevolato il prosperare delle fitopatie. Aspettiamo comunque fiduciosi le prossime settimane di vendemmia, confidando anche e soprattutto in un clima stabile”.