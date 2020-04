Irene Pivetti indagata dalla Procura di Siracusa. Verifiche in corso anche sul Titano

L'ex presidente della Camera, Irene Pivetti, è indagata dalla Procura di Siracusa, in qualità di amministratore delegato della Only logistics Italia srl, nell'ambito di un'inchiesta sull'importazione e distribuzione di mascherine dalla Cina. I reati ipotizzati sono frode in commercio e immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. La guardia di finanza di Siracusa ha sequestrato 9 mila mascherine in diverse città italiane. Nell'inchiesta è coinvolto anche il titolare della "Stt Group", società di Lentini, nel Siracusano, che si occupava della distribuzione. In corso verifiche anche a San Marino.