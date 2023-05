Lucia Annunziata si dimette dalla Rai

Lucia Annunziata si è dimessa dalla Rai. Una scelta, ha spiegato in una lettera ai vertici dell'azienda, "senza nessuna lamentela personale" presa "perché non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai". "Non ci sono le condizioni per una collaborazione", ha aggiunto, sottolineando che "non intendo avviarmi sulla strada di una permanente conflittualità interna sul lavoro".

Alla comunicazione di Lucia Annunziata, l'Ad Rai Roberto Sergio, a quanto si apprende, avrebbe risposto di essere "sinceramente dispiaciuto", ribadendo che il suo primo atto in cda "è stato il via libera a poche produzioni, per la prossima stagione autunnale, tra le quali In mezz'ora". L'augurio di Sergio è che l'Annunziata "possa completare il ciclo di trasmissioni e che ci possano essere ulteriori occasioni di incontro".