Maltempo: l'Emilia-Romagna in aiuto delle Marche, altri 88 volontari ad Ostra

Ottantotto nuovi volontari della Protezione civile dell’Emilia-Romagna hanno raggiunto ieri Ostra, nell’Anconetano, per dare il cambio ai settanta colleghi già operativi sul posto da sabato scorso per ripulire cantine, garage, negozi e abitazioni da acqua, fango e detriti. Prosegue così l’impegno della Regione nei territori delle Marche flagellati dall’eccezionale ondata di maltempo della scorsa settimana. Insieme ai nuovi volontari, raggiungeranno Ostra 17 veicoli per facilitare le operazioni di pulizia, tre moduli idraulici, ruspe, pale e badili.