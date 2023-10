Maltratta e vessa i genitori, arrestata 31enne a Rimini

Dipendente dalla cocaina per procurarsi i soldi per la droga vessava i genitori da anni a cui non ha lasciato altra scelta che la denuncia. Venerdì, infatti la polizia di Stato di Rimini ha arrestato la 31enne per maltrattamenti in famiglia dopo un intervento per l'ennesima lite in famiglia.

Nel primo pomeriggio di venerdì era giunta una chiamata al 112 per una lite in un appartamento in centro storico. Giunti sul posto, i poliziotti hanno soccorso i due genitori profondamente sconvolti per l'ennesima sfuriata della figlia. La ragazza li aveva anche picchiati con calci e pugni e minacciati di morte.

La 31enne si era poi ritirata nella propria stanza, dove l'hanno trovata gli agenti ancora in evidente stato di alterazione dovuta al presumibile abuso di sostanze stupefacenti. La ragazza infatti ha subito ammesso di essere da tempo consumatrice abituale di cocaina. Sotto il suo cuscino la polizia ha trovato un coltello a serramanico e uno da cucina. E' stata quindi arrestata per maltrattamenti in famiglia ed è in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.