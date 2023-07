Maltrattamenti in famiglia, arrestato nel Cesenate

I Carabinieri della Stazione di Sogliano al Rubicone, nel Cesenate, hanno rintracciato e arrestato, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione" emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Forlì, un 45enne ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari e conviventi e violenza sessuale aggravata. L'uomo, che è stato sottoposto alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e dell'esclusione perpetua dalla successione della persona offesa, dovrà scontare, per una condanna passata in giudicato, una pena di 4 anni e 9 mesi di reclusione. Al termine delle formalità di rito, è stato portato in carcere a Forlì.